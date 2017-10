Kleines Wiesental Nahwärmenetz für Wies und Neuenweg

Kleines Wiesental (hf). In seiner Sitzung vom Donnerstag hat der Aufsichtsrat der EWS Energiewerke Schönau eG grünes Licht für den weiteren Ausbau der Nahwärmenetze im Kleinen Wiesental gegeben.

Damit können die Projekte in den Ortsteilen Wies und Neuenweg, die mit erheblicher Mitarbeit engagierter Bürger in den beiden Dörfern und mit Unterstützung des Vereins „Erneuerbare Energien Kleines Wiesental“ vorbereitet wurden, umgesetzt werden (über detailliertere Informationen zu den einzelnen Projekten und über die jeweiligen entsprechenden Zeitpläne werden wir noch in der kommenden Woche berichten).