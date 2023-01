Kleines Wiesental Narrenbaum ist Recycling-Produkt

Narrenbaum ist nachhaltig

Nachhaltig ist er erstmals, wie Nollehünd-Chef Rainer Brutschin im Narrenbaum-Prolog in bestem Kleinwiesentäler Alemannisch verkündete: „Nach unendlich langer Zitt ischs endlich wieder sowitt. E Fasnacht, wie sie immer war, do freut sich doch jede Narr. Es wär alles luschdig un froh, wenn nit s`negschd Problem wär cho“, reimte der oberste Nollehund und nahm Bezug auf Energiekrise und Ukraine-Krieg.

Und dann ging es um den Klimawandel: „Sinn die Winter, des isch wohr, gar nümme so chalt wie vor 30 Johr. Me bruucht jo chuum ä Wintermantel, schuld dra isch de Klimawandel“. Zu den Klimaaktivisten meint Brutschin: „S Wetter spinnt, un d Lüt grad mit, Sache gits, die gits garnit. Denn was machsch, wenn d Not isch groß? De chlebsch die mit de Hand uff d Stroß“. Und weiter: „Doch zwüsche Wirtschafts-, Öl und Klimakrise, wenn d`Nollehünd euch hüt bewiese, wie me ä Baum stellt ganz feudal und des au no klimaneutral“.

Klimaneutral sei der Baum, weil sein Stamm der recycelte Sallnecker Maibaum, der aufgesetzte „Dolder“ ein ausrangierter Elbenschwander Weihnachtsbaum und das alles nach der Fasnacht als Brennholz verwertbar sei.

Und der Behang des Narrenbaums erfuhr ebenso närrrische Erklärung: „Für die, wo düen grün wähle, isch dört dra ä schöni Solarpanelle. Säll Rädli bruch i nit beschriebe, säll wird vom Gegewind atriebe. Kurz un guet ganz schnell erklärt, isch also an dem Baum nüt verchert. Drum hebet euer Glas nach obe, un duent mit mir des Bäumli lobe. Desch isch uff jede Fall, de schänschdie Narrebaum im Wiesedal. Zum Wohl, ihr Narre, bliebet gsund. Do durff e dreifach Nollehund.“

Schopfheimer Abordnung bei Spektakel dabei

Natürlich hängt am Narrenbaum seit Samstag auch das hölzerne Emblem der vier Veranstalter Feuerwehr, Nollehünd, Krone- und Musikverein. Dieser spielte noch einige Zeit auf beim Zeremoniell, das auch noch eine Neuerung erfuhr: Dass die Tegernauer Narrenbaum-Aktivisten Lob von außerhalb erhielten, gab es davor nämlich noch nicht. Erstmals stattete ein Abordnung der Narrenzunft Schopfheim mit Statthalter „Michi vom Eiemer See“ und Oberzunftmeister Frank Pfeiffer an der Spitze den Tegernauer Fasnachtskollegen einen Besuch ab – Lob und den Statthalter-Orden stellvertretend für Rainer Brutschin inklusive.