Kleines Wiesental Naturpark Südschwarzwald

Kleines Wiesental-Wies. Jede Gemeinde verleiht ihrem Markt hierbei einen ganz eigenen Anstrich. Am Sonntag, 17. Juli, findet von 11 bis 17 Uhr der Naturparkmarkt in Wies statt. Mehr als einfach nur einkaufen kann man bei den Naturpark-Märkten, die in diesem Jahr wieder ab Mai in vollem Umfang stattfinden, teilt der „Naturpark Südschwarzwald“ mit. Die Märkte seien mit ihrem reichhaltigen Programm rund um regionale Produkte, kulinarische Genüsse und Handwerk weit vielfältiger als ein Bauernmarkt. Im Mittelpunkt stehe das umfassende Angebot an Erzeugnissen aus der Region: köstliche Spezialitäten, liebevoll Handgemachtes, duftendes Holzofenbrot, selbst hergestellter Kräutersirup und vieles mehr. Man könne sich direkt bei den Erzeugern über die Produkte und deren Herstellung informieren und erhalte so nicht zuletzt Einblick in wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald.