Kleines Wiesental: Neuer Ausschuss gebildet

In der Gemeinderatssitzung stand die Besetzung der Ausschüsse für die neue Legislaturperiode an. Wie Bürgermeister Gerd Schönbett erklärte, dienen die Ausschüsse dazu, dass, je nach Bedarf, Themen in kleinerer Runde vorberaten werden können. Die Ausschüsse sollen dann das jeweilige Ergebnis der Vorberatung dem gesamten Rat vorstellen beziehungsweise zur Entscheidung weitergeben. Neben Ratsmitgliedern können auch externe Sachkundige zu einem Ausschuss stoßen, um das „Know-how reinzuholen“, erläuterte Schönbett.