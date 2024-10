Kleines Wiesental: Neuer Bürgermeister gesucht

Am 18. Februar tagt der Gemeindewahlausschuss, um über die Zulassung der Bewerbungen zu entscheiden. Dem Gemeindewahlausschuss gehören neben Schönbett Annette Grether und Michael Degen an. Ersatzpersonen sind Doris Glagau und Anita Senn.

Eine öffentliche Bewerbervorstellung der zugelassenen Kandidaten ist laut Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow nicht zwingend. Der Gemeinderat könne zu gegebener Zeit den Ablauf und die Termine für eine Bewerbervorstellung festlegen beziehungsweise diese Aufgabe dem Gemeindewahlausschuss übertragen.

Wie Brachlow berichtete, tendiert die Verwaltung bei der Einteilung der Wahlbezirke dazu, abermals Elbenschwand dem Wahlbezirk Bürchau zuzuordnen. Dies würde dazu führen, dass die Elbenschwander Wähler ihre Stimme am Wahlsonntag wieder in Bürchau abgeben müssen. Hintergrund sei die Möglichkeit, dass es in Elbenschwand weniger als 30 Urnenwähler geben wird – und somit das Wahlgeheimnis nicht ausreichend gewahrt wäre.