Kleines Wiesental: Neuer Chor tritt erstmals auf

„Alle sind happy“

Mit Freude blicken die Mitglieder nun ihrem ersten Auftritt mit der neuen Chorleiterin entgegen: „Alle sind happy.“ Am morgigen Samstag tritt der Verein erstmals bei seinem Sommerfest in Wies auf.

Wie der Vorsitzende berichtet, wollen die Sänger weitere Mitglieder für den neuen Verein begeistern – „je mehr umso besser“. Momentan hat die Chorgemeinschaft etwa 40 aktive Sänger, von denen über 30 regelmäßig zu den Proben kommen. Ein Einstieg sei jetzt ideal: Nach dem Auftritt beim Sommerfest werden für das geplante Konzert am 1. Dezember neue Lieder geprobt. Auch beim Lichterfest in Bürchau am 3. August ist ein Auftritt geplant.

Die Chorproben sind immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im ehemaligen TuS-Raum in der Schule in Tegernau. Interessierte können zum Probesingen kommen.

Das Sommerfest der Chorgemeinschaft Kleines Wiesental findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, in der Weidehalle in Wies statt. Der Verein wird das Fest am Samstag um 20 Uhr mit seinem ersten Auftritt eröffnen.