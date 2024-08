Kleines Wiesental: Neuer Rat diskutiert über Windenergie

Wilske erklärte den Hintergrund für die Festlegung der Vorranggebiete: In der Vergangenheit konnten die Gemeinden über den Flächennutzungsplan selbst steuern, wo Windkraftanlagen entstehen sollen – „das wird beseitigt“, so Wilske. Künftig werde dies durch den Regionalplan gesteuert. Das vom Bundestag vorgegebene Ziel ist es, dass bis ins Jahr 2025 1,8 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg für Windkraftanlagen bestimmt werden. Das Ziel von 1,8 Prozent gilt in Baden-Württemberg für jede Region, so auch in der Region Hochrhein-Bodensee, der die drei Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz angehören. Insgesamt sollen 4960 Hektar für Windkraftanlagen ausgewiesen werden.

40 Kriterien

Die Behörde legte seiner Planung 40 Kriterien zugrunde, zum Beispiel wurden Schutzbereiche für das Auerhuhn für Windkraftanlagen ausgenommen. Besonders die an die Wand projizierte Karte mit den ausgewiesen Flächen im Kleinen Wiesental interessierte die Gemeinderäte. Gemeinderätin Brigitte Schwarzwälder fragte, ob Wasserschutzgebiete bei der Planung berücksichtig wurden. Wilske versicherte, dass diese Gebiete als sogenanntes Rückstellkriterium gewertet wurde. Bei der konkreten Planung von Windkraftanlagen müsse nachgewiesen werden, dass dort nicht die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt wird.