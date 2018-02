Kleines Wiesental Neues Angebot für Ältere

Der frühere Sallnecker Bürgermeister, Ortsvorsteher und langjährige Kreisrat Dieter Vollmer hat einen neuen Treff für Senioren im Kleinen Wiesental ins Leben gerufen.

Kleines Wiesental-Sallneck. „Ich möchte mal was anderes ausprobieren“, begründet Vollmer sein Engagement zur Gründung des „Kleinwiesentäler Senioren-Frühschoppens“ in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch, 7. März, um 10.30 Uhr hat der Frühschoppen im Gasthaus „Hirschen“ in Sallneck Prämiere. Anschließend ist geplant, dass die Veranstaltung an jedem ersten Mittwoch im Monat stattfindet – stets im „Hirschen“ in Sallneck. Vollmer ist sehr erfreut darüber, dass die Wirtsleute Thomas und Birgit Brunner diese Idee unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Vollmer möchte bei jedem Treff Gäste aus der Region zu den Themen Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Unterhaltung einladen. Als ersten Gast konnte Dieter Vollmer Bürgermeister Gerd Schönbett gewinnen.

Programmatisch stehen Fragen und Probleme, die die älteren Mitbürger bewegen, im Vordergrund. Das Angebot soll sich dabei – wie der Name schon sagt – nicht nur an Sallnecker Bürger, sondern an alle Einwohner des Kleinen Wiesentals richten.

Die Veranstaltungen werden um etwa 12 Uhr enden. Im Anschluss daran wird ein gemeinsames Mittagessen angeboten.

Thomas Brunner, Inhaber des „Hirschen“, wird dabei ein Menü vorbereiten, dass dem regionalen Charakter der Veranstaltung Rechnung trägt.

Auch für die kommenden Termine hat Vollmer schon Gäste angefragt: So soll am 6. Juni Landrätin Marion Dammann kommen. Für April oder Mai steht das Thema „Erbe-Nachlass-Testament“ auf dem Programm. Vollmer plant hier, einen renommierten Rechtsanwalt aus einer auf diese Fragen spezialisierten Kanzlei aus dem Landkreis einzuladen.

Mit der Veranstaltungsreihe sollen neue Wege beschritten werden, auch weil die Zahl der älteren Mitbürger ansteige, so Vollmer.