Kleines Wiesental Nollehünd haben viel vor

„Wir werden am Samstag den Narrenbaum stellen und dann nach vielen Umzügen Narrentreffen auswärts am Fasnachtsdienstag Kinderfasnacht mit Entmachtung von Bürgermeister Gerd Schönbett feiern“, sagt Nollehünd-Chef Rainer Brutschin.

Am Samstag, 21. Januar, ab 19.11 Uhr wird demnach im Garten des Gasthaus-Museums „Krone“ der zuvor von den schaffigen Nollehünd eingeschlagene Narrenbaum gestellt. Das Spektakel wird vom Musikverein Tegernau musikalisch umrahmt. Brutschin selbst wird den Narrenbaum-Prolog verkünden und – wie nach den Spektakeln der Vorjahre nicht anders zu erwarten – wird es bei der Narrenbaum-Aktion einige Überraschungen typischer Nollehünd-Art geben. Selbstverständlich werden am Samstag auch die hölzernen Embleme von Nollehünd, Krone-Verein, Feuerwehr und Musikverein am Narrenbaum angebracht.