Kleines Wiesental: Parken am Nonnenmattweiher kostet künftig

Statt per Schranke und Ticketausgabe werde die Parkdauer automatisch mittels Kennzeichenerkennung bei der Ein- und Ausfahrt ermittelt, teilt die „Mobility Hub Parkservice GmbH“ mit, die die Parkraumbewirtschaftung für die Gemeinde Kleines Wiesental abwickelt. Das Befahren des Parkplatzes erfolge somit wie bisher „nahtlos und bequem, ganz ohne anhalten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bezahlt werden kann dann unter Angabe des Kennzeichens am Kassenautomaten vor Ort oder online.