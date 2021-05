Kleines Wiesental Parkschein-Automaten sollen kommen

Kleines Wiesental (hjh). In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch kam es zu einer Debatte darüber, ob es Sinn machen könnte, die unbefestigten oder besser naturbelassenen Großparkplätze unter anderem am Nonnenmattweiher mit solarbetriebenen Parkschein-Automaten (Kostenpunkt rund 6500 Euro) auszustatten. Gerd Schönbett hatte sich in Todtnauberg und in Bernau über die Wege hin zur Bewirtschaftung der Parkplätze erkundigt und festgestellt, dass sich aus Parkgebühren von einem Euro pro Stunde oder maximal fünf bis sieben Euro pro Tag in den stark frequentierten Zeiten zwischen 9 und 18 Uhr durchaus Einnahmen erzielen lassen, die der klammen Gemeindekasse zugute kommen würden. Er verhehlte aber auch nicht das Haar, das die Suppe trüben könnte: „Die Einhaltung der Regeln muss kontrolliert werden.“ Und das sei beispielsweise am Nonnenmattweiher nicht ganz so einfach wie beispielsweise in Bernau, wo die für Kontrollen zuständige Person 200 Meter vom Parkplatz entfernt ihr Zuhause hat.