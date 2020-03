Kleines Wiesental Patienten bedauern den Schritt

Gabriele Geier hatte ihren Entschluss, aus Altersgründen die Praxis aufzugeben, bereits im Oktober 2019 per Aushang in der Praxis bekannt gegeben. Sie berichtet: „Die Patienten kamen gerne hierher, sie konnten meinen Schritt verstehen, bedauerten jedoch das Ende meiner Tätigkeit.“

Die Hausarztpraxis besteht ohne Unterbrechung seit 1980, auch zuvor gab es eine funktionierende ärztliche Versorgung. Die Ärztin berichtete: „Damals führte ich eine Arztpraxis in Murg. Ein einzelner Arzt konnte die viele Arbeit aber nicht bewältigen, sie war zu groß.“ Und weiter: „Ich gelangte an meine Grenzen und suchte einen Wechsel. Eigentlich beabsichtigte ich zunächst, mich um die Praxisübernahme in Tegernau zu bemühen, diese war jedoch schon von Werner Müller belegt. Durch die Gemeindeverwaltung erhielt ich den Hinweis auf die möglicherweise freiwerdende zweite ansässige Arztpraxis des Kleinen Wiesentals, die in Wies von Andreas Vogel betreut wurde.“

Ab Juli 2005 übernahm sie die Landarztpraxis in Wies. Sie meint: „Ich hatte mich hier schnell eingearbeitet, der einzige Unterschied war der alemannische Dialekt, aber das verschaffte mir keine Probleme.“

Kräfteraubend zeigte sich die Verpflichtung, unter der Woche in jeder Nacht sowie an jedem zweiten Wochenende in Bereitschaft zu sein. Diese Dienste konnte sie sich später allerdings mit dem Tegernauer Kollegen teilen. Entlastung kam vor zehn Jahren durch einen zentralen Bereitschaftsdienst, der von einem Ärzte-Pool gebildet wird.

Gabriele Geier hat Verständnis für die jungen Berufskollegen: „Der Trend der Hausärzte geht zu MVZ (Medizinischen Versorgungszentren), zu Gemeinschaftspraxen und auch zur Teilzeitarbeit. Hier kann in Fachgruppen häufig als Angestellter gearbeitet werden.“

Langeweile braucht Gabriele Geier in ihrem wohlverdienten Ruhestand nicht zu befürchten: „Wahrscheinlich muss ich zuerst mal lernen, meine Zeit selbst einzuteilen. Ich freue mich, ausgiebig ausschlafen zu können, mal ins Theater oder Kino zu gehen, und auch meine Freundin in Rügen zu besuchen.“ Ihre breitgefächerten ärztlichen Kenntnisse wird sie bei Bedarf und Gelegenheit weiterhin bei Vertretungsdiensten einsetzen.

Melanie Mühlhäuser vom Projektbüro „Im Tal leben - im Tal bleiben“ bei der Gemeindeverwaltung Kleines Wiesental bemüht sich um entsprechende Landeszuschüsse, die in verschiedenen Aktionsprogrammen oder innerhalb Förderbausteinen realisiert werden. Bereits in der Vergangenheit war das Kleine Wiesental Teil des Förderprogrammes „Landärzte“. Die Fördergebiete werden vom Sozialministerium laufend aktualisiert. Inwieweit das Kleine Wiesental derzeit gefördert werden kann, wird innerhalb der nächsten Wochen festgestellt.