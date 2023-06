Kleines Wiesental Per App gegen den Japanknöterich

So sei das größte Problem, dass die Pflanze eine Ufererosion verursacht und dadurch die Hochwassergefahr steigt. „Wir kriegen die Pflanze nicht mehr weg, und wir werden uns an den Zustand gewöhnen müssen“, so Walser. Man sollte aber versuchen, die auftretenden unangenehmen Eigenschaften in den Griff zu bekommen.