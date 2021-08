Kleines Wiesental Picknick in Weiß

Auch in diesem Sommer lädt die AG Kulturhaus zum Diner en blanc (Picknick in Weiß) ein, und zwar am Samstag, 28. August, um 18 Uhr beim Kulturhaus in Ried. Die Besucher des Diner en blanc kommen von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet und bringen für das gemeinsame Picknick Speisen und Getränke selber mit, heißt es in einer Mitteilung. Das Organisationsteam sorgt für die Infrastruktur und lädt zum Apéro und Kaffee ein. Die geltenden Corona-Regeln sind zu beachten. Anmeldungen per E-Mail (f.fricker@gmx.de) oder unter Tel. 07629/919031.