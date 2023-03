Kleines Wiesental Pro Jahr ein Fahrzeug beschaffen

Auch eine Vielzahl an Fahrzeugersatzbeschaffungen steht in den nächsten Jahren an. Für dieses Jahr soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden. Es soll von jeder der acht Abteilungen genutzt werden und ist daher an zentraler Lage zu stationieren. Bis 2032 sollen dann in jedem Jahr jeweils ein Fahrzeug gekauft werden. Für 2025 steht zum Beispiel ein Gerätewagen Transport (12 Tonnen) auf der Einkaufsliste. Es soll die Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken sicherstellen und das wasserführende Einsatzfahrzeug jeder Einsatzabteilung obsolet machen. Hohloch betonte, dass man nicht davon ausgehen könne, dass die im Bedarfsplan vorgeschlagenen Investitionen „abgenickt“ werden.