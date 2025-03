Kleines Wiesental: Qual der Wahl unter sechs Kandidaten

Positive Atmosphäre

Mit dem Radioredakteur Matthias Zeller hatte die Gemeinde einen professionellen Moderator gewonnen. In seiner ebenso souveränen wie humorvollen Art gelang es ihm schnell, die größte Anspannung bei den Kandidaten zu lösen und der Veranstaltung eine freundliche Atmosphäre zu verschaffen. Auch der noch amtierende Bürgermeister Gerd Schönbett zeigte sich in gelöster Stimmung. Schließlich tritt er nach zwei Amtszeiten nicht mehr an und hat dem Kleinwiesentäler Kandidatenkarussel damit wohl den entscheidenden Schwung verpasst, das sich in den vergangenen Wochen immer rasanter dreht – und den Einwohnern nun die Qual der Wahl zwischen sieben Kandidaten beschert.

Heimatliebe und Ehrlichkeit

Fünf von ihnen haben ihr Zuhause direkt im Kleinen Wiesental – von Geburt an, oder zumindest als jahrelanger Einwohner – und schicken sich nun also an, Bürgermeister(in) ihrer Heimatgemeinde zu werden. Einzig Adrian Hofmann kommt von auswärts – als Münstertäler aber ebenfalls aus der direkten Nachbarschaft.