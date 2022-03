Kleines Wiesental Rainer Bauer löst Stefan Adler an der Vereinsspitze ab

Verbandsweit wurde die Aktion „Spielen aus dem Fenster“ gestartet, wobei immer am Sonntagabend ein zuvor festgelegter vierstimmiger Choral am offenen Fenster oder in den Höfen gespielt wurde. Ab April probte das Orchester unter Leitung von Dirigent Thomas Schmid online. Im Projekt „Sorgenbrecher“ spielten die Mitglieder für sich Zuhause und nahmen das Resultat per Handy auf. Die Einzelaufnahmen wurden von Thomas Schmid und Sascha Wagner in einer „Corona-Edition“ zu einem Video zusammengefügt, das auf Facebook und You Tube präsentiert wurde. Analog dem „Sorgenbrecher“-Projekt wurde das „Baba-Yetu-Projekt“ gestartet und anstelle des nicht stattgefundenen Frühlingskonzerts online verbreitet. Das Wachtfest musste abgesagt werden.

Ab Juni konnten Proben in der Hackschnitzel-Halle der Firma Hohler in Niedertegernau stattfinden, später wurden sie ins evangelische Gemeindehaus verlegt. Die Auslieferung der neuen Uniformen fand im August statt. Zwei „Platzkonzerte auf Abstand“ folgten im Oktober in Raich und in Niedertegernau mit riesiger Zuhörerschaft. Riesterer sagte: „Unsere Konzerte hatten etwas von einem kleinen Volksfest, wir genossen jeden Augenblick.“

Die Misere setzte sich 2021 fort. Erneut entfiel das Wachtfest. Damit wieder etwas Geld in die Vereinskasse kam, wurde zum Muttertag ein Kuchenverkauf gestartet, der sich als überwältigender Erfolg erwies. Mehrere Platzkonzerte, darunter in der Rothenburg in Niedertegernau, im Gasthaus „Krone“ in Wies und bei der Fischerhütte am Nonnenmattweiher erwiesen sich als Publikumsmagnete. Die Schriftführerin hoffte: „Vielleicht können wir 2022 zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren.“

Kassenbericht

Björn Kallfaß berichtete von negativ verlaufenen Jahren aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen. Die neuen Uniformen schlugen mit 20 000 Euro zu Buche, allerdings waren großzügige Spenden und eine Steuerrückzahlung zu verzeichnen, darüber hinaus verzichteten die Übungsleiter der Bläserjugend auf ihre Pauschalen. Als finanzieller Erfolg zeigte sich der Kuchenverkauf am Muttertag. Simon Rathgeber hatte mit Corinna Ziegler die Kasse mit einwandfreiem Ergebnis geprüft.

Vorschau

Dirigent Thomas Schmid blickte voraus. Das Frühlingsfest im Mai sei in der Planung, ein Tanzabend im November als neue spezielle Veranstaltung in Form von „Let’s dance“ in einer „MVT-Edition“ sei vorgesehen.

Satzungsänderungen

Mehrere Satzungsänderungen mussten vom Vorstand erneut verlesen werden, diese waren vom zuständigen Vereinsgericht wegen Formfehlern abgelehnt worden. Alle Änderungen wurden einstimmig angenommen.

Neuwahlen

Vorsitzender Stefan Adler trat nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl an, der bisherige zweite Vorsitzende Rainer Bauer rückte in sein Amt auf. Der neue Vorsitzende bedankte sich bei Stefan Adler und sagte: „Du hast viel bewegt.“ Er überreichte dem Scheidenden unter anhaltendem Applaus der Gäste ein kreatives Geschenk, einen selbst gebauten überdimensionierten Bierkasten mit der Aufschrift „MVT 10 Jahre Adler-Bräu“ mit insgesamt 120 Flaschen Bier und meinte schmunzelnd: „Zwölf Flaschen in zehn Reihen, das bedeutet für jeden Monat eine Flasche Bier.“

Als zweiter Vorsitzender wurde Sascha Wagner gewählt. Rechner bleibt Björn Kallfaß, Schriftführerin ist Manuela Georg (bisher: Sonja Riesterer), Notenwart bleibt Tatjana Dörflinger, Aktivbeisitzer bleiben Annette Grether, Nico Hügel, Hans-Peter Wagner, Jugendleiter ist Fabian Grether (bisher: Alicia Sicola), Jugendbeisitzer sind Fabian Grether, Alicia Sicola und Dennis Bluch, Passivbeisitzer bleibt Patricia Gentner, Kassenprüfer sind Nico Bluch und Sonja Riesterer.