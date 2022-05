Kleines Wiesental Sänger sind trotz Pause gut in Form

Finanzen

Rechner Jürgen Lacher berichtete bei der Versammlung von einer gut gefüllten Kasse, auch bereichert durch Spenden. Die Kassenprüfer bestätigten einwandfreie Kassenführung, und Ortsvorsteherin Marion Meyer erteilte die Entlastung, die einstimmig erfolgte.

Dirigent

Dirigent Hans Peter Weber erinnerte in seinem Rückblick an die Proben, auch an die vielen ausgefallenen. Er litt unter dieser kontaktarmen Zeit; es gelang ihm aber durchzuhalten – mit viel Selbstdisziplin.

Trotz der nun erst zwei stattgefundenen Proben ist Weber überzeugt, dass die Männer die Qualität ihres Gesangs in kurzer Zeit auf den Stand von 2020 bringen.

Ausblick

Aufgrund der Nachwuchsprobleme werden neue Wege angedacht. Zusammen mit anderen Chören wäre es möglich, einen „Gemeinschaftschor“ Kleines Wiesental zu bilden. Ortsvorsteherin Marion Meyer sprach dem Gesangverein Mut zu, in diese Richtung zu denken.

Mit „Die Wunder dieser Welt“ und „Näher mein Gott zu dir“ begann der Lieder-Reigen des Abends – und man wollte nicht meinen, dass die Sänger erst seit kurzem wieder zu singen begonnen hatten.

Die „Sehnsuchtsmelodie“ erwärmte die Herzen, und schließlich – wie kann es anders sein – sangen alle Anwesenden den „Bajazzo“ - gewidmet den „Adler“-Wirtsleuten, Ute und Hansjörg Kropf.

Voller Hoffnung startet der Verein 2022 in wieder aktive Zeiten: Metzgete, Volkstrauertag, Weihnachtssingen und am 5. Januar 2023 die altbekannte Jahresfeier im Gasthaus „Adler“ in Ried.

Ein großes Ereignis wird auch das Brauchtumsfest am 18. September sein, das wieder gemeinsam von Gesangverein, Feuerwehr und Brauchtumsverein gestemmt wird und über 30 Vorführungen traditioneller handwerklicher und bäuerlicher Techniken zeigt.

Wahlen

Für zwei Jahre wurden gewählt: Vorsitzender Manfred Georg, zweiter Vorsitzender Stefan Kropf, Schriftführer Harald Georg, Rechner Jürgen Lacher, Aktiv-Beisitzer Dietmar Wagner und Volker Schneider, Notenwarte Günter Meyer und Stefan Kropf, Fahnenträger Benedikt Schmidt, Kassenprüfer Harald Kuttler und Jürgen Brüderlin (für ein Jahr).

Ehrungen

Mit Grüßen vom Vorsitzenden des Alemannischen Chorverbandes, Hugo Pfefferle, überreichten der zweite Vorsitzende Wolfgang Bühler und die Presse-Beauftragte Claudia Rümmele die Urkunden zusammen mit Manfred Georg und Stefan Kropf: Hartmann Kropf und Albert Bauer wurden für 70 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet, Norbert Eiche für 25 Jahre Singen; er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Hilda Bauer erhielt ihre Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft.