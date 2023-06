Kleines Wiesental-Sallneck Musikfest mit buntem Programm

Hochbetrieb im und vor dem Weideschuppen

Am Sonntag, dem zweiten Festtag, war dann das aus den Vorjahren geschätzte Programm geboten. Vom Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Eggenertal an herrschte Hochbetrieb im und vor dem Weideschuppen auf der Anhöhe oberhalb von Sallneck. Die Rolltore konnten wie schon am Samstag oben bleiben und die Gastgeber aus dem Musikverein schufen auch draußen Sitzmöglichkeiten für die vielen Gäste. Die labten sich am Sonntags-Mahl, das die Musiker frisch und selbst zubereiteten in Form von Schaschlik und weiterem Gegrilltem nebst Pommes frites. Später, zu den nachmittäglichen Konzerten mit den Musikvereinen aus Tegernau, Wies und Rohmatt sowie der Feuerwehrmusik Mambach, war die Kuchen- und Tortentheke mit selbsthergestelltem Backwerk stark gefragt. Die Kapellen begeisterten das Auditorium mit einem bunt gemischten Programm aus Blasmusik-Klassikern, Märschen und Polkas, aber auch Weisen aus Rock, Pop und Schlager in Blasmusik-Arrangements. Am frühen Abend wurde es noch einmal so richtig zünftig beim Rehbocktanz. Den gewann ein Pärchen aus Gresgen und bei der Tombola-Verlosung gab es weitere glückliche Gewinner.