Kleines Wiesental/Schönau Aufbruchmaterial wohl ungenehmigt abgelagert

Aushublager im Vogelschutzgebiet

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat beim Amtsgericht Schopfheim Strafbefehle gegen drei Verantwortliche von Bauunternehmen zur Verhängung von Geldstrafen beantragt. Dabei geht es unter anderem um die ungenehmigte Errichtung von Zwischendeponien. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Rahmen von Tiefbauarbeiten im Gemeindegebiet Kleines Wiesental und Schönau zwischen September 2017 und März 2021 das durch diese Bauarbeiten angefallene Aufbruch- und Aushubmaterial auf verschiedenen Grundstücken im Gemeindegebiet Kleines Wiesental und Schönau ohne die erforderlichen Genehmigungen zwischengelagert zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. In zwei Fällen soll das abgelagerte Material teilweise gefährliche Stoffe enthalten haben. Eine tatsächliche Bodenverunreinigung sei nach den durchgeführten Untersuchungen aber nicht eingetreten.

Ebenfalls wurde laut Staatsanwaltschaft gegen einen Forstbediensteten beim Amtsgericht Schopfheim ein Strafbefehl unter anderem wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung zur Verhängung einer Verwarnung mit Strafvorbehalt beantragt. Dem Beschuldigten liegt zur Last, als Ablagerungsstelle eines Teils des im Rahmen der Tiefbauarbeiten angefallenen Aushubmaterials zwei Örtlichkeiten in Vogelschutzgebieten bestimmt zu haben. Das abgelagerte Aushubmaterial soll ferner an einer dieser Örtlichkeit nicht ordnungsgemäß befestigt worden sein, weshalb ein großer Teil im März 2021 infolge von Witterungsverhältnissen in einen Bach geschwemmt worden sei, was zu einer vorübergehenden Gefährdung des Bestands der dort vorhandenen Pflanzen und Tiere geführt hätte. Die Strafbefehle wurden antragsgemäß erlassen.