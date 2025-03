Kleines Wiesental: Seniorenmesse erfährt viel Zuspruch

Hautnah erlebbar

Demenz ist eine Erkrankung, die viel Aufmerksamkeit braucht. Hautnah erlebbar am Stand von „Leben mit Demenz im Wiesental“ mit dem Demenzparcours. Essen über einem Spiegel gab einen spürbaren Einblick in das tägliche Erleben von Demenzerkrankten. Caritas und Diakonie waren an der Messe ebenso vertrete wie der soziale Dienst der katholischen Kirche. Angebote von Firmen wie dem Sanitätshaus Lopez ergänzten das Angebot der Veranstaltung.

Älterwerden bietet auch Chancen

Älterwerden wird oft mit eingeschränkter Leistung und Krankheit in Verbindung gebracht. Reifer werden bietet aber die Chance, die nach dem Arbeitsleben vorhandene Zeit zu genießen und Träume zu verwirklichen. Auch das wurde erlebbar. Die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental ermöglicht zum Beispiel Lernen, Gestalten und Begegnen. Durch die Kooperation mit einem örtlichen Reiseanbieter können mehrtägige Unternehmungen angeboten werden. Praktische Verwaltungshilfe in eigener Sache, dabei hilft der SKM. Der als „Sozialdienst katholischer Männer“ gegründete Verein ist weit mehr als es der Name vermuten lässt und sorgt sich ganzheitlich um Familien.

Vielseitige Kontakte

Politische Einflussnahme für Senioren gibt es über den Kreisseniorenrat Lörrach. 1978 gegründet, versteht sich dieses Gremium als Ansprechpartner für die Bevölkerung, hat dazu Kontakte zu Stiftungen und widmet sich wichtigen Themen wie der medizinischen Versorgung. Dies sind nur einige Beispiele der vielseitig vorgestellten Aktivitäten. Eine Messe, die reges Interesse weckte und auf Angebote aufmerksam machte, die in dieser Breite sonst nicht erfahrbar sind.