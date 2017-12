Kleines Wiesental Stattliches Programm absolviert

Kleines Wiesental (hf). In ihrer Hauptversammlung berichteten die Landfrauen über ein stattliches Programm von 19 Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Bürgermeister Gerd Schönbett lobte das große Engagement der Landfrauen. „Das ist ein wichtiger Dienst, den ihr für unsere Gemeinde erbringt“, so der Bürgermeister.

Es wird wohl auch am winterlichen Wetter gelegen haben, dass weniger Landfrauen als gewohnt zur Versammlung mit anschließender Weihnachtsfeier ins evangelische Gemeindehaus nach Tegernau gekommen waren. Denn mit 210 Mitgliedern ist der Verein eine stattliche Größe in der Gemeinde.

Rückblick

Schriftführerin Heidi Würger listete in ihrem Jahresbericht die beachtliche Liste der Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate auf. Mit eigenen Vorträgen und Anleitungen über Unterstützungsaktivitäten bei Veranstaltungen wie Naturparkmarkt oder Weideviehmarkt bis zu Exkursionen ins Umland kamen deren zwölf zusammen.

Kassenbericht

Rechnerin Käthe Vollmer legte einen positiven Rechenschaftsbericht vor und berichtete auch, dass die Landfrauen wie jedes Jahr wieder je 500 Euro an das SOS Kinderdorf in Sulzburg und an den Krankenpflegeverein Kleines Wiesental gespendet hatten.

Mitgliederwerbung

In ihrem Schlusswort wies Vorsitzende Doris Kuttler auf die doch abnehmende Mitgliederzahl und das im Durchschnitt relativ hohe Alter der Landfrauen hin. „Wir leisten einen wertvollen Dienst für die Gemeinschaft und für die Frauen im Kleinen Wiesental“, erklärte Kuttler. „Darum wäre es wünschenswert, dass wir gerade auch jüngere Mitglieder für unsere Arbeit gewinnen könnten.“ Doris Kuttler beschrieb die Notwendigkeit, dass die Landfrauen im eigenen Bekanntenkreis für ihren Verein die Werbetrommel rühren mögen.

An die Bekanntgabe-Frauen verteilten die Vorstandsfrauen ein weihnachtliches Geschenk.

Nach einem gemütlichen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen schloss sich eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Liedern, Geschichten und Gedichten an.