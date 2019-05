Kleines Wiesental Sternstunde mit dem „Trio Delicato“

Die Künstler mussten damals im Wechsel mehrfach auftreten und sorgten für einen unvergesslichen musikalischen Baustein im „Krone“-Geschichtsbuch.

Der Publikums-Magnet Otto Bürgelin hatte sich nun vor wenigen Wochen als Überraschungsgast beim Auftritt der „Knastbrüder“ mit ihren Polo-Hofer-Songs in der „Krone“ präsentiert. Diese Gelegenheit wurde von Hans Viardot erfolgreich beim Schopfe gepackt, den Musiker und Songschreiber mit seinen Begleitern für einen Abend in der „Krone“ zu gewinnen. Am Freitagabend war nun schon im voraus klar, dass sich der Verein Kunst und Krone als Gastgeber wieder auf eine außergewöhnliche Veranstaltung freuen konnte. Und die Erwartungen wurden überaus bestätigt: Bereits 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn wies ein Hinweisschild an der Eingangstüre der „Krone“ darauf hin, dass wegen Überfüllung des Saales kein Zutritt mehr möglich ist. Hans Viardot vom Verein „Krone und Kultur Kleines Wiesental“ (KUK) begrüßte die Gäste im rappelvollen ehemaligen Tanz-, Fest- und Theatersaal mit einem Wortspiel: „Der Name Bürgelin bürgt.“ Otto Bürge­lin mit seinen Begleitern Marcel Schueller (Bassgitarre, Keyboard, Gesang) und dem ehemaligen „Harlekin“-Schlagzeuger Norbert „Nobbi“ Wissler (Gitarre, Mundharmonika, Gesang) stellten sich als „Trio Delicato“ vor. In dieser Formation trat das Trio allerdings erst zum dritten Mal öffentlich auf. Im musikalischen Gepäck hatten die drei Künstler alte deutsche und internationale Schlager, Moritaten, bunt gemischt mit den alemannischen Liedern aus der Feder von Otto Bürgelin.