Kleines Wiesental Straßenbeleuchtung bleibt nachts an

„Unfälle sind nicht zu tolerieren“

Matthias Leisinger sagte, er könne das Sicherheitsbedürfnis der Bürger verstehen. Angesichts der geringen Anzahl von Menschen, die nachts im Tal unterwegs seien, findet er es aber vertretbar, die Straßenbeleuchtung nachts auszuschalten. Frank Weber sagte, vor einer Abstimmung müsse geklärt werden, ob man die Lampen dimmen und Zeitschaltuhren einbauen könne. Für ihn ist wichtig, dass die Nachtabschaltung nicht die Zahl der Unfälle erhöht. Rolf Vollmer entgegnete ihm, laut Badischem Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) sei eine nächtliche Straßenbeleuchtung nur bei Fußgängerüberwegen und an Kreuzungsbereichen erforderlich.

„Die Lampen laufen erstmal weiter“

Nach der kontroversen Diskussion fasste der Gemeinderat keinen Beschluss. Bürgermeister Gerd Schönbett sagte: „Die Lampen laufen weiter, und wir überprüfen im Laufe des Jahres, was machbar ist.“ Der neue Energiemanager solle sich mit dem Thema befassen.

...gilt es für Städte und Kommunen in Baden-Württemberg, Energie zu sparen – und viele wollen dafür nachts die Straßenbeleuchtung reduzieren oder teils abschalten. Doch dafür gibt es Vorgaben. Die anhaltende Energiekrise zwingt nicht nur Privathaushalte zum Sparen, auch die Kommunen versuchen, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Eine der scheinbar einfachen Möglichkeiten: Licht aus. Doch nachts die Straßenbeleuchtung auszuschalten oder zu reduzieren, ist nicht ohne Weiteres erlaubt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Denn: Im öffentlichen Raum gilt eine Beleuchtungspflicht. So sollen auch Angsträume vermieden werden – besonders im Winter, wenn es bereits früh dunkel wird. Und auch die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein.