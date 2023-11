Kleines Wiesental-Tegernau: Alemannische Umtextungen beim Liederabend

Konzert in drei Teilen

Das rund zweistündige Konzert gliederte sich in drei Teile. Im ersten Teil präsentierte das Sextett Lieder von alemannischen Liedermachern, wie Frank Dietsche, Jeannot Weißenberger und Otto Bürgelin. Die Gäste begeisterten sich für das „Belchenlied“, „S’Asal Müller Schimmel“ oder „Schittli spalte“. Auch „Sternli vom Stern“ wurde vollstimmig vorgetragen und das Publikum vollends in den Bann gezogen. Ein kleines Ständchen gab es für Jeannot Weißenberger, der am Vortag Geburtstag hatte. Dieser war zwar nicht anwesend, hätte sich aber sicherlich über das überraschende musikalische Präsent gefreut.

Im zweiten Teil ging es zu Rock- und Pop-Balladen ab den 1960er Jahren. Hier erfreuten unter anderem arrangierte Lieder wie „Ewigi Liäbi“, „Mama Lou“ oder das „Rock You“ der Gruppe Queen die Gäste. Herzerfrischend und mit Gaudi ging es weiter zu „Ich will wieder hoam“ von S.T.S. Moderator Bühler freute sich, das Lied „Sound of Silence“ unfallfrei anmoderiert zu haben, das sich allerdings als gar nicht so still entpuppte. Zwischendurch gab es herzhafte Gedichte von Heimatdichter Gerhard Jung.

Umtextungen

Den dritten Teil umfassten „alemannisch angehauchte“ Umtextungen wie zum Lied der Beatles „Wenn i mol alt bi“ analog deren Melodie gemäß „When I’m Sixty-Four“. Auch gab es eine humoristische und kreative Anleitung zum Schorli-Trinken mit „De Schorli-Mann“ nach einer Umtextung von „The Wellerman“.

Wolfgang Bühler erinnerte daran, dass die ursprüngliche Einladung der Gruppe noch zu Lebzeiten von KuK-Mitbegründer und „dem Mann der ersten Stunde“ in der Krone Tegernau, Hansi Viardot, ausgesprochen wurde. Dieser verstarb am 15. Dezember 2022. Corona hatte verhindert, das Konzert zeitnah auszuführen und somit möchte man ihm das Konzert gerne postum widmen. KuK-Vorstand Gerhard Wagner wusste, dass der Verstorbene genau über dieses Konzert mit sehr viel Musik, Gaudi und alemannischer Sprache hell erfreut gewesen wäre.

Schlussendlich stellte Moderator Wolfgang Bühler fest: „Alemannisch isch die schönschte Sprooch uf dere Welt.“ Nach drei Zugaben, die sich das begeisterte Publikum erklatscht hatte, durften die Aktiven das Programm beenden. Am Ende reichte KuK-Vorstand Wagner als Hutspende den „Gox“ herum – und schmunzelte in der Hoffnung, dass es nicht „kläpperet“, sondern raschelt.