Kleines Wiesental-Tegernau: Ein besonderer Service für Senioren

„Es isch e gueti Idee gsi vo de Gmei“, so einer der Fahrer, „als Rentner han i jetz mehr Zit un i unterhalt mi au gern.“

So haben alle etwas davon: Fahrende und Mitfahrende. Ein großer Gewinn für das weitläufige Tal - ein sowohl nützliches wie auch schönes Projekt.

Fahr-Service für Senioren

Möchten Sie gefahren werden?



Anmeldung bei Annette Grether in der Gemeindeverwaltung Kleines Wiesental, montags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Kontakt und Infos unter Tel. 07629/91 10 13 oder per E-Mail an mobil@gdekw.de.