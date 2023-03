Kleines Wiesental-Tegernau Hochprozentiges aus dem Kupferkessel

Tradition aufrechterhalten

Die Tradition des Schnaps-Brennens wird im Kleinen Wiesental in vielen Häusern hochgehalten – und das allermeistens im Winter, wenn die Arbeit draußen ruht. Vor allem beim Feinbrand trifft man sich gern in der warmen Schnapsküche – wie auf dem Bild zu sehen bei Familie Bauer in Tegernau – zum Erzählen von früher; aber auch, um das frisch gebrannte Destillat zu verkosten.

Echte Handwerkskunst

Ein Glück, dass oftmals die jüngere Generation Interesse zeigt und sich in die Geheimnisse des „Schnapsens“ einweihen lässt. So hat Manfred Georg die Grundlagen bei Albert und Hilda Bauer erlernt – und schnell verstanden, worum es geht und worauf man achten muss. Etwa darauf, dass die Maische im Kupferkessel nicht zu sehr hochkochen darf – und wichtig ist auch die ständige Kühlung beim Vor- und Feinbrand.