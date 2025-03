Kleines Wiesental-Tegernau: Viel Musik zum 125-jährigen Jubiläum

Zeitreise durch 125 Jahre

Im November wird an Allerheiligen zum großen Jubiläumskonzert mit einer Zeitreise durch die 125-jährige Geschichte des Vereins eingeladen. Dirigent Thomas Schmid, der seit etwa 15 Jahren in Tegernau den Taktstock führt, wird ein passendes Programm zusammenstellen. Dafür kann er sich an einem reichen Fundus an über 120 Stücken bedienen, die in der Notenmappe des Vereins gesammelt sind. Berücksichtigung finden werden aber auch junge Kompositionen. An diesem Abend werden fünf Ehrungen für insgesamt 155 Jahre aktives Musizieren verliehen. Bilder aus 125 Jahren Geschichte sollen gezeigt werden, von der Geburtsstunde an bis in die jüngste Vergangenheit.