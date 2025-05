Über Nachwuchsprobleme klagen kann der TuS Kleines Wiesental nicht, denn er hatte in dieser Saison mehr Zu- als Abgänge und zählt damit 150 Jugendliche. Dies berichtete Jugendleiter Mike Sutter bei der Hauptversammlung, wie der Verein im Nachgang mitteilt. Auch Abteilungsleiter Fußball Lukas Kasimir sprach von einer positiven Entwicklung in seinem Bereich. Ein Dank ging vor allem an die Trainer und Schiedsrichter.