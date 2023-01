Kleines Wiesental Überlebensstrategien, Spurensuche, und Jagdhornklänge

Da es sich zum großen Teil um einen „Outdoor“-Infotag handelte, zeitweise Schneeschauer fielen und ein kalter Wind pfiff, bereiteten die Eltern Feuerschalen vor, an welchen sich die Kleinen aufwärmen und in der Pause an Haselstecken Stockbrot grillen konnten.

Vom Jagdverband erwarteten Willi Knobel und Arnulf Braun mit seiner Jagdhündin Zora die Kinder an der Station „Spurensuche im Winter“ im Wald unweit der Schule. Nach nur wenigen Schritten mit den Schülern, die gebannt zuhörten, konnten die beiden Jäger Spuren und „Laufkanäle“ eines Wildschweines, eines Rehes und eines Dachses am Waldweg feststellen.