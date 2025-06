Kleines Wiesental: Unbeschwertes Badevergnügen am Nonnenmattweiher

Die in dieser Woche veröffentlichte Badegewässerkarte gibt einen Überblick über die Badegewässer in Baden-Württemberg, die in der Saison vom 1. Juni bis 15. September regelmäßig auf ihre Wasserqualität hin mikrobiologisch überwacht werden. „Im europäischen Vergleich ist die Wasserqualität in baden-württembergischen Seen wieder überdurchschnittlich gut“, wird Gesundheitsminister Manfred Lucha in einer Pressemitteilung zitiert.