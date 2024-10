Kleines Wiesental: Uneinigkeit über Ökopunkte-Verkauf

Wie Christian Suchomel, Leiter des Forstbezirks Todtnau, in der Gemeinderatssitzung am Dienstag erläuterte, sind die Ökopunkte beziehungsweise das Ökokonto ein naturschutzrechtliches Instrument. Wenn beispielsweise bei Bauprojekten in die Natur eingegriffen wird, muss der entstehende Schaden für die Natur an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich kann sofort erfolgen oder aber man „bedient sich“ aus dem Ökokonto. Ist eine Maßnahme positiv für die Natur, erhält man Ökopunkte, die auf ein Ökokonto gutgeschrieben werden und zu einem späteren Zeitpunkt selbst für einen Eingriff in die Natur verwendet werden können. Aber auch ein Verkauf dieser Ökopunkte ist möglich. Der Handel mit den Punkten ist allerdings regional auf den jeweiligen „Naturraum“ beschränkt.

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat derzeit einen Ökopunktestand von rund 480 000. Diese Punkte stammen aus dem Alt- und Totholz-Konzept der Gemeinde. Damals sind der Kommune Ökopunkte gutgeschrieben worden, da sie kleinere, ein bis drei Hektar große, Flächen „stillgelegt“ und diese einer natürlichen Entwicklung überlassen hat.