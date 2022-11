Zu haben ist der Kalender 2023 – mit 13 Aufnahmen in der Größe DIN A 4 – für 13,90 Euro bei Pipe Corner am Marktplatz in Schopfheim, im Friseur-Salon Elisabeth in Wieslet und im Gasthaus „Adler“ in Ried. Dieser öffnet nach Betriebsferien am 1. Advent mit der traditionellen Metzgete wieder.