Kleines Wiesental Unvergesslichen Schultag erlebt

Tina Dreher-Graf freute sich bereits auf den alljährlichen Besuch der kleinen Schüler, wohl wissend, dass viele Kinder die Erlebnisse auch noch nach mehreren Jahren in guter Erinnerung haben. Die 42 Kühe der Vorderwälderrasse warteten an diesem Morgen geduldig in ihrer Warteschlange am Melkstand, um von den Senioren des Familienbetriebs jeweils die vier Saugroboter an die Zitzen der prall gefüllten Euter angelegt zu bekommen. Die Kinder durften den Melkgang betreten und im ungewohnten Blickwinkel nach oben Zeuge des automatisierten Melkens werden. Pro Kuh werden auf diese Weise zwei mal täglich etwa 15 Liter Milch gemolken. Der automatisierte Melkvorgang sei effizienter, die Euter würden so sauberer gehalten, hieß es.