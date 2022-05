Kleines Wiesental Verteuerung um 4,5 Prozent

Zumindest der erste Bauabschnitt ist in trockenen Tüchern. So kann der nicht kontaminierte Bodenaushub komplett nach Tegernau transportiert werden, um ihn im dortigen Steinbruch zur Verfüllung zu verwenden. Das spart Kosten. Die wesentlichen Arbeiten für das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Wieslet sind inzwischen vergeben.

Das günstigere Angebot legte eine Holzbau-Firma aus Staufen vor, die 1,115 Millionen Euro netto, brutto 1,327 Millionen Euro in Rechnung stellen will. Das Ausschreibungsergebnis liegt acht Prozent oder 91 000 Euro über der Kostenberechnung. Die Rohbauarbeiten gingen an den Schopfheimer Anbieter.

Für die Sanitärinstallation berechnet ein Betrieb aus Maulburg 111 100 Euro, leicht über dem kalkulierten Preis, aber noch im Rahmen. Die Heizung schlägt laut Angebot eines Installateurs aus Adelsberg mit 54 300 Euro zu Buche, damit unter dem kalkulierten Preis.

Ein Lüftungsinstallateur aus Waldshut-Tiengen legt für seine Leistungen einen Angebotspreis von 105 700 Euro vor. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden auch noch die Gewerke Elektrotechnik und Aufzug vergeben, jeweils bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme. Die Arbeiten für die Elektrotechnik werden an eine Firma aus Lörrach zum Angebotspreis von 226 453 Euro vergeben. Das sind rund 30 000 Euro unter der Kostenkalkulation. Die Arbeiten für das Gewerk Aufzug am Dorfgemeinschaftshaus Wieslet werden an eine Firma zum Bruttoangebotspreis 41 347 Euro vergeben.

Summa summarum übersteigt die Ausschreibung der Arbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus die ursprüngliche Kalkulation um 4,5 Prozent auf 3,56 Millionen Euro. Mit der glimpflichen Kostenverteuerung war Bürgermeister Schönbett zufrieden und erntete keinen Widerspruch bei den Gemeinderäten. Spannend könnte es nur noch beim Posten Fenster und Türen werden.