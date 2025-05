Kleines Wiesental: Viel Anerkennung für Gerd Schönbett

Heiterkeit beim alten und neuen Bürgermeister im Kleinen Wiesental bei der Verabschiedung von Gerd Schönbett. Foto: Gerald Nill

Für den Verein Erneuerbare Energien Kleines Wiesental sprach Helmut Grether die schweren Stunden für den Bürgermeister an. Diese verschwieg auch Gerd Schönbett in seinem Rückblick nicht. Er erinnerte an eine Diskussionsveranstaltung im Winter 2018 zum Thema Windkraft im „Maien“, Neuenweg, wo ihm „blanker Hass“ entgegen geschlagen sei. Da sei für ihn klar gewesen, dass er nicht noch einmal antreten werde. Mit dem Landratsamt sei es eine angenehme Zusammenarbeit gewesen - „außer in der Frage, wo fängt der Außenbereich an“, womit er das Bauordnungsamt aus Korn nahm. Abschließend dankte Schönbett seinem Mitarbeiterteam im Rathaus, mit dem sein Nachfolger gut zusammenarbeiten werde. Stefan Niefenthaler sagte unter dem Gelächter der Gäste: „Gerd, die Fußstapfen, in die ich trete, sind heute nicht kleiner geworden.“ Niefenthaler wird am Dienstag bei der letzten Gemeinderatssitzung unter Leitung von Gerd Schönbett als neuer Bürgermeister im Kleinen Wiesental vereidigt.