Kleines Wiesental Viel Applaus fürs große Konzert

Von Gudrun Gehr

Fünf Gastchöre besuchten am Samstagabend die Lindenhalle Raich, um dem Männergesangverein Ried (MGV) zum 140sten Geburtstag zu gratulieren.

Kleines Wiesental-Raich. Viele Höhen und Tiefen hat der Verein seit 1877 erlebt, er ist so alt wie das Wimbledon-Tennisturnier in England, und der Schriftsteller Hermann Hesse wurde ebenfalls in diesem Jahr geboren. Das Geburtstagskind ist mit 14 Sängern aktiv und ein wichtiger Kulturträger im Tal. Das Geburtstagsfest stand unter dem Motto „Ohrwürmer von gestern und heute“, und der MGV Ried hatte damit nicht zu viel versprochen.

Dirigent Hans Peter Weber hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Speziell für diesen Anlass hatte man nahezu ein Jahr gemeinsam mit dem Männerchor Zell unter Leitung des gemeinsamen Dirigenten neue Lieder einstudiert. Es war allerhand, was sich der Verein zu seiner Geburtstagsfeier einfallen ließ. Eröffnet wurde das Gesangsfest mit einem eindrucksvollen Defilee zur Bühne, angeführt vom Dudelsackspieler Martin Hasenfraz aus Ebringen, gefolgt von den über 35 Aktiven der Singgemeinschaft.

Martin Hasenfraz in seiner Paradeuniform, dem Full Dress, präsentierte hierbei eindrücklich den schottischen Klassiker „Highland Cathedral“. Er ist Mitglied der 15-köpfigen Pipeband „Castle Hill Pipers of the 79th district“. Vorsitzender Manfred Georg begrüßte die Gastchöre und alle Gratulanten, darunter Ortsvorsteherin Sigrid Fricker. Er bedankte sich ferner beim Küchen-Team unter der Federführung von Imken Rickens und bei der Freiwilligen Feuerwehr Raich für ihre Parkplatzdienste. Zwölf Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren in der Küche für ein leckeres Abendessen, vom Schüfeli und Kartoffelsalat bis zum Wurstsalat, sowie für die Getränkeausgabe eingeteilt.

Die Singgemeinschaft mit dem beachtlich großen Klangkörper präsentierte zunächst das Lied „Klänge der Freude“ von Edward Elgar und Willy Trapp, gefühlvoll begleitet auf dem Piano von Brigitte Behringer. Besonders eindrucksvoll war die Begleitung des Chores durch Martin Hasenfraz mit seinem Dudelsack. Das Publikum bedankte sich mit langem Applaus.

Anschließend folgte das gefühlvoll vorgetragene „Die Rose“ von Amanda Broom, bekannt geworden durch die Interpretation von Bette Midler. Das anspruchsvolle und stimmgewaltig präsentierte „Benia Calastoria“, übersetzt „Das Tal in den Bergen“ von Bepi De Marzi, begeisterte die Anwesenden. In Erinnerung an die 80er Jahre wurde „Mich trägt mein Traum“, in Anlehnung an den Song von „Abba“, „I have a dream“ von Benny Andersson, gekonnt vorgetragen. Am Dudelsack mit Martin Hasenfraz wurde der Gospel-Song „Amazing grace“ in berührender Weise vorgetragen.

Der Vorsitzende des Männerchors Zell, Martin Rümmele, gratulierte den Riedern und bekannte, dass es einfach mehr Spaß mache, gemeinsam zu singen. Als Präsent für den Jubilar gab es einen Zustupf für die Vereinskasse. Martin Hasenfraz rundete den Abend mit seinem schottischen Klagelied „Hector the hero“ und „Bells of Dunblane“ ab.

Der einzigartige Klang dieses Instrumentes findet überall Platz. Seine sehnsuchtsvollen traditionellen Lieder spielte Hasenfraz in Perfektion. Er sorgte für das stimmungsvolle „i-Pünktchen“ der gelungenen Veranstaltung.

Die Singgemeinschaft des Männerchores Todtnauberg und der MGV Aftersteg unter Leitung der Dirigentin Elisabeth Friedrich gratulierten mit einem Strauß bunter Melodien, darunter das Lied von Hubert von Goisern „Weit, weit weg“. Der Gesangverein Raitbach unter Leitung von Herbert Maisch gratulierte mit weiteren Liedern, darunter die „Wiener Spezialitäten“ und das „Feuerwerk der guten Laune“.

Vor der Pause präsentierte sich der Chor aus Zell mit seinen starken Stimmen und beeindruckenden Liedern. Der Gesangverein Gresgen unter Leitung von Horst Riedacher und zuletzt die Singgemeinschaft von Ried und Zell unterhielten das Publikum, das sich mit langanhaltendem Applaus noch Zugaben erbat (über das Frühschoppenkonzert am Sonntag berichten wir noch).