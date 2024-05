Kleines Wiesental: Viel Lob vom Verkehrsminister für „Mobil im Kleinen Wiesental“

Große Flächengemeinde

Schönbett erläuterte die Vorgeschichte. Der Projekt habe seien Wurzeln bereits im Jahr 2012, als man sich in der Gemeinde Gedanken über das „Älterwerden in vertrauter Umgebung“ gemacht habe. Man hatte schon damals das Ziel, Mobilität im Alter zu gewährleisten. Dies sei jedoch eine Riesen-Herausforderung in der großen Flächengemeinde mit 2850 Einwohnern, die verteilt auf 40 Ortsteile, Weiler und Einzelgehöfe leben. Manche müssten 1,5 Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle zurücklegen Aber auch ihnen wollte man die Möglichkeit geben, am sozialen Leben teilzunehmen, betonte Schönbett.