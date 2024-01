Kleines Wiesental: Viele denken ans Aufhören

Längst haben hier im Wiesental viele Landwirte ihren Betrieb schon aufgegeben oder sind müde geworden, denken ans Aufhören, heißt es aus den Reihen der Bauern. Harte Arbeit, weit mehr als ein Acht-Stunden-Tag, kein freies Wochenende, dazu die Bürokratie, fehlende Anerkennung und geringer Verdienst: Ganz ähnlich gehe es auch den Handwerkern in unserer Gesellschaft – und neben diesen schließen sich weitere betroffene Berufsgruppen den Protesten an, ist weiter zu vernehmen.Florian Schmidt aus Oberhäuser hilft im landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters mit – einer der nur noch wenigen Vollerwerbslandwirte in der Region. Er tut dies neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit in einer Metallbau-Firma. Er sei Idealist, wie sein Vater, wolle den Betrieb weiterführen – und komme mit seiner harten Arbeit dabei an die Grenzen der gesicherten Existenz.

Wichtiger Beitrag

So liest man auf der Info-Seite des Landes Baden-Württemberg, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe drastisch gesunken ist. Man liest aber auch – Zitat: „Land- und Forstwirtschaft leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie erzeugen nachhaltig gesunde Lebensmittel, sie pflegen unsere Kulturlandschaft und leisten vielfach auch einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und der Biodiversität.“

Die Stimmung auf der Wacht blieb friedlich, eine Unterwanderung des Protests mit radikalen Kräften blieb aus. Initiator Jörg Brennfleck und seine Mitstreiter zeigen sich sehr zufrieden: 400 Personen kamen zur Wacht. Durch Spenden der Metzgerei Läuger in Weitenau, der Bäckerei Seeger in Steinen-Höllstein und der Firma Knoblauch in Tannenkirch war es möglich, für Wurstbrötchen und Glühwein zu sorgen, so dass sich die Teilnehmer der Aktion am Feuer bis in die Nacht hinein austauschen konnten.