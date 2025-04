Kleines Wiesental: Von Ackermann bis Zilly

Das Tal als weißer Fleck

Das Kleine Wiesental war noch ein weißer Fleck, erklärt Ziegler. So machte er sich an das vor anderthalb Jahren erschienene Familienbuch von Tegernau – das zwischenzeitlich ausverkauft ist – und anschließende an das Ortsfamilienbuch für Neuenweg und Bürchau mit Heubronn.

Die Vorstellung des Ortsfamilienbuchs findet am Freitag, 25. April, ab 19 Uhr im Rathaus von Bürchau statt. Bestellungen werden per E-Mail an karlziegler@t-online.de oder bei Stefanie Bauer im Bürgerbüro der Gemeinde Kleines Wiesental, E-Mail: bauer@kleines-wiesental.de, entgegengenommen. Das vom Geschichtsverein Markgräflerland herausgegebene Buch erscheint in einer kleinen Auflage von 70 Exemplaren und kostet 40 Euro.