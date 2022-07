Kleines Wiesental Von der Deko bis zum Streichelzoo

Besucher kommen aus dem gesamten Dreiländereck

Nett und gut waren auch die Gespräche am Stand des Raicher Töpferers Frank Hedtke. Er ist mit seinen kunsthandwerklichen Gebrauchs- und Dekorations-Keramiken immer mit dabei bei Märkten und ähnlichen Anlässen in der Heimat. Am Wieser Ort schätzt er, wie er im Gespräch auch mit Daniela Dürr sagte, die Weitläufigkeit und das große Einzugsgebiet. Denn gekommen waren am Sonntag nicht nur Besucher aus dem Tal und der näheren Raumschaft, sondern auch solche aus dem Dreiländereck, vom Hochrhein und aus dem Nachbarlandkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Den Gästen präsentierten sich nicht nur die Marktbeschicker, sondern auch örtliche Vereine, die bewirteten oder informierten. So der Schwarzwaldverein, der Tourismusverein oder der Sozialverband VdK sowie die Elektrizitätswerke Schönau (EWS), die ihre Heizzentrale vorstellten (wir berichteten). Viel geboten war für Kinder, etwa mit einem Streichelzoo sowie Spiel- und Bastelangeboten. Für Unterhaltung der Gäste sorgte beim Dorfgemeinschaftshaus die Band „Inflagranti“.

Nächste Auflage wird in Tegernau stattfinden

Alles in allem also ein gelungener Tag in Wies. Der nächste Naturparkmarkt wird, so erzählte Daniela Dürr gegenüber unserer Zeitung, in Tegernau stattfinden. Man habe einst den jährlichen Wechsel zwischen Tegernau und Wies vereinbart. In Wies fand der Naturparkmarkt allerdings lange nicht statt – wegen der lange dauernden Arbeiten im Dorf wegen der Breitbandverlegung.