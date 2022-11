Die Wetter-Extreme treiben kuriose Blüten. In einem Garten in Ried im Kleinen Wiesental blüht jetzt sogar ein Kirschbaum. Es handelt sich dabei bereits um die zweite Blüte des Jahres. Baum-Experten führen die Blüte im November auf zwei Phänomene zurück: Zum einen haben die Bäume in diesem Sommer extrem unter Trockenstress gelitten, der auch die Fruchtbildung negativ beeinflusst hat. Zum anderen hat der Oktober mit neuen Wärme-Rekorden aufgetrumpft. Dadurch fühlt sich die Pflanze ermutigt, eine zweite Vegetationsphase einzuläuten. Eine Vegetationsphase, die angesichts des bevorstehenden Winters freilich zum Scheitern verurteilt ist. Insofern ist die zweite Blüte, so schön sie ist, ein Alarmzeichen, weil sie zeigt, dass der Baum geschädigt ist. Vereinzelt wird auch bei Kastanien beobachtet, dass sie versuchen, ein zweites Mal in diesem Jahr auszutreiben. Auch hierbei handelt es sich um ein Stress-Symptom, wenn die Miniermotte das Blattwerk des Baumes zerstört hat, was zu einer vorzeitigen Entlaubung führte. Der „zweite Frühling“ im Spätherbst hat auch hier nachteilige Folgen, weil der geschwächte Baum weitere Kraft vergeudet. Foto: Gerald Nill