Kleines Wiesental Weihnachtsmarkt in Tegernau

Kleines Wiesental-Tegernau. Die Gemeinde veranstaltet auch dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt vor dem neuen Rathaus in Tegernau. Der Markt findet am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 21.30 Uhr statt. Der Aufbau ist ab 13 Uhr möglich. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich bis 13. November bei der Gemeinde Kleines Wiesental anmelden unter Tel. 07629/911024 (Frau Dürr), oder per E-Mail an: duerr@gdekw.de. Das Anmeldeformular befindet sich auf der Homepage www.kleines-wiesental.de.