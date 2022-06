Kleines Wiesental Wenn die Alkoholelf gegen „Bier Happy“ antritt

Den Auftakt des Finaltages macht am Samstag um 16 Uhr das letzte Saisonspiel der Kreisliga-A-Mannschaft des TuS Kleines Wiesental gegen den Lokalrivalen SV Schopfheim. Titelverteidiger bei den Grümpel-Herren ist die WKG Weitenau / Wieslet, bei den Damen „Knapp d`näbe“.

Bereits am Freitag werden die im Tal hoch geschätzten „Internationalen Wiesentalmeisterschaften“ ausgetragen. Zwölf gemischte Damen-Herren-Teams, so viele wie noch nie, haben sich gemeldet und wurden am Pfingstmontag nach den Grümpelkicks von Mirco Radtke in drei Gruppen gelost.

In Gruppe A kicken am Freitag, 10. Juni, ab 17.30 Uhr die Rümmelisbühl-Turmwächter Gresgen, Langenau Rätsch-Dätsch, Belchenstürmer Neuenweg und Windradflitzer Elbenschwand, in Gruppe B die Klosterkicker Weitenau, Bolzplatzhelden Wieslet, Köhlgartenkicker Wies und City-Kickers Tegernau sowie in Gruppe C die Martha-Bechtel-Traditionself Hofen, Raich & Schön, Schwarzbrenner Sallneck und Niedertegernauer Rothenburggeister. Gegen 22 Uhr wird feststehen, ob die Windradflitzer Elbenschwand ihren Sieg von 2019 wiederholt haben oder es einen neuen Wiesentalmeister gibt.

Wie schon am Pfingstmontag werden der TuS und der Förderverein fürs leibliche Wohl von Teilnehmern und Zuschauern sorgen.