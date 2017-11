Kleines Wiesental „Wenn wir schon buddeln, machen wir es richtig“

Kleines Wiesental-Wies (hjh). Patrizia Fromm und Hans-Peter Beha fehlten entschuldigt. Und da außer Bedarfsanmeldungen zum Haushalt der Gemeinde Kleines Wiesental nicht viel mehr auf der Tagesordnung stand, traf sich Ortsvorsteher Rolf Vollmer am Montag mit Birk Bürger und Heinrich Brunner am Ratstisch, um dem Wunsch Christine Drehers zu entsprechen und rechtzeitig vor der Klausurtagung des Gemeinderates am 16. und 17. November in Sallneck Wünsche vorzubringen, die dort Inhalt der Haushaltsberatungen sein müssen.

Konkretes allerdings hatte Rolf Vollmer nicht auf dem Zettel. Zumindest Zahlen konnte er nicht vorweisen. Lediglich die Bitte an die Verwaltung, Gelder für Projekte einzustellen, die im Zuge der anstehenden Arbeiten am Glasfasernetz und am Nahwärmenetz mit erledigt werden könnten. Wie zum Beispiel der Austausch von drei Wasserschiebern, die Vollmer in Schächte einbauen lassen will, die künftige Arbeiten an solchen Schiebern wesentlich erleichtern könnten. „Wenn, dann richtig“, hieß es in Wies, wo das restliche Gremium die Meinung des Ortsvorstehers vertrat, der meinte: „Wenn wir schon buddeln, dann macht es Sinn, das richtig zu tun.“

Und es würde nicht schaden, in die Überlegungen auch die Straßenbeleuchtung einzubeziehen, die an manchen Stellen Sinn machen würde, wenn Gräben offen sind. Denn: „Billiger kriege mir des nümmi“, glaubt Vollmer. Im Übrigen geht Karl Vollmer davon aus: „Bis 2019 wird das Nahwärmenetz komplett in Betrieb sein. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin auch die Datenautobahn uneingeschränkt nutzen können.“

Nach seinen Vorstellungen soll der Terminplan dazu von Paul Kempf, dem Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung beim Landratsamt Lörrach, vor den Bürgern der Gemeinde noch einmal detailliert erläutert werden. Kempf werde an den Zahlen gemessen, die er bei der ersten Informationsveranstaltung vor einigen Monaten im Tegernauer Rathaus präsentiert hatte.

Und er, Vollmer, sei davon überzeugt, dass die angekündigten Termine einigermaßen exakt eingehalten werden können, auch wenn der Zweckverband mit den Arbeiten ein klein wenig hinter den eigenen Vorgaben herhinke.

Neben den beiden Großprojekten, die trotz der in Aussicht gestellten Zuschüsse das Budget der Gemeinde erheblich belasten werden, bittet Wies um die üblichen Mittel zur Pflege von Wegen und Straßen, zur Reparatur einer Brücke im Dorf und um einen Zuschuss an die Weidegemeinschaft vor allem zur Offenhaltung der Landschaft, die Heinrich Brunner zur Sprache gebracht hat und die laut Rolf Vollmer „schließlich dem ganzen Tal zugutekommt“. Zugute käme Wies auch, wenn sich in Sachen ELR-Förderung endlich mal etwas mehr bewegen ließe. Rolf Vollmer bedauerte, dass sich in den vergangenen 20 Jahren „nicht das Geringste getan hat“. Alle Anstrengungen junger Wieser, die sich dem Dorf verbunden fühlen und hier ansässig bleiben wollen, würden von der Lörracher Behörde kontinuierlich zunichte gemacht, ärgerte sich der Ortsvorsteher, der ankündigte, dass der Anordnung von Tempo 30 im Dorf zwischen „Krone“ und Kirche nichts mehr im Wege stehe und dass die Tage des traditionellen Wieser „Halloween“ gezählt seien, weil die „auswärtigen Geißberg-Deuffel“ die höllische Arbeit mit dem Spuk in der Halloween-Nacht nicht länger auf sich nehmen möchten.