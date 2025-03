Kleines Wiesental: Wer wird neuer Bürgermeister?

Sieben Bewerber

In der Reihenfolge ihrer Bewerbung sind dies: Sebastian Matthaei, Esther Büttner, Reiner Weis, Rainer Brutschin, Stefan Niefenthaler, Dieter Ebernau und Adrian Hofmann. Sechs von ihnen haben ihr Zuhause direkt im Kleinen Wiesental – von Geburt an, oder zumindest als jahrelanger Einwohner – und schicken sich nun also an, Bürgermeister(in) ihrer Heimatgemeinde zu werden. Einzig Adrian Hofmann kommt von auswärts – als Münstertäler aber ebenfalls aus der direkten Nachbarschaft. Die Mehrzahl der Kleinwiesentäler Kandidaten zeigt ernsthaftes Interesse an der Übernahme der Verantwortung für die (knapp) 3000-Einwohnergemeinde; das zeigte sich im engagierten Bürgertreff- und Haustürwahlkampf ebenso wie in der offiziellen Kandidatenvorstellung, die Mitte vergangener Woche etwa 500 Bürger in die Mehrzweckhalle in Tegernau zog.

2280 Wahlberechtigte

Insgesamt gibt es 2280 Wahlberechtigte – einige Dutzend mehr als bei der Bundestagswahl vor drei Wochen, berichtet Claudia Brachlow, die als Hauptamtsleiterin auch diese Wahlen unter ihren Fittichen hat. Grund: Bei Wahlen auf kommunaler Ebene dürfen auch schon 16-Jährige mittun. 302 Bürger haben bereits die Briefwahl beantragt – deutlich weniger als bei der Bundestagswahl, wo die Zahl der Briefwähler landauf, landab immens groß war.