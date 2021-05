Kleines Wiesental Wieder am angestammten Platz

Im kleinen Garten des ehemaligen Rathauses von Wieslet wurde der Findling nach seiner Restaurierung pünktlich zum runden Geburtsjubiläum des Künstlers durch Bauhofleiter Günter Zimmermann mit seinem Team neu aufgestellt. Veranlasst wurde die erneute Aufstellung durch den Verein Kunst und Kultur (KuK), darunter Hans Viardot.

Dies geschah nicht zufällig: Der Geehrte hat am Pfingstsonntag, 23. Mai, seinen 150. Geburtstag. Der in Wieslet geborene und auch verstorbene Kunstmaler wurde bereits in einem Kalender aus dem Jahr 1996 des (alten) KuK-Vereins gewürdigt.

Das überragende Talent von Ernst Schleith wurde zu Lebzeiten und auch danach immer wieder verkannt und vergessen. Bereits im Jahr 1919 wurde für Schleith von der Gemeinde Wieslet im Dachgeschoss des Schulhauses ein Atelier eingerichtet. Hier verstarb der Künstler am 11. Februar 1940 einsam im Alter von 69 Jahren.

KuK widmete dem Künstler am 4. und 5. Dezember 1993 im Wiesleter Schulhaus eine große Ausstellung. Auch durch die Einrichtung einer Ernst Schleith-Stube im November 1994 im Gasthaus „Maien“ in Wieslet bemühte man sich, seinem Vergessen entgegenzuwirken. Zwischenzeitlich sind die Zeichnungen im Eingangsbereich der Gaststätte zu bewundern.

Bereits zum 125. Geburtstag des Künstlers am 23. Mai 1996 wurde sein Atelier im Wiesleter Schulhaus zu einer ständigen Gedenkstätte für Schleith. Außerdem erhielt an diesem Tag die Wiesleter Schule den Namen „Ernst Schleith-Schule“. In seinem Atelier präsentiert KuK eine Vielzahl von Studien und Porträts mit den für Schleith typischen filigranen Bleistiftzeichnungen.

Bei einem Pressegespräch dankte Hans Viardot vom KuK-Verein den Akteuren Andreas Seiler und dem Bauhof-Team der Gemeinde Kleines Wiesental für die unkomplizierte Unterstützung.

Pandemiebedingt können derzeit leider keine Führungen durch die Schleith-Ausstellung angeboten werden.