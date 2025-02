Kleines Wiesental-Wies: Neuer Dirigent mit reichem Erfahrungsschatz

Mit der Blasmusik vertraut

Berberich zog 2020 wegen seines Berufs nach Egringen. Geboren und aufgewachsen ist der 60-Jährige in Schonach, wo er bereits mit elf Jahren in der Jugendkapelle Posaune spielte. Mit 13 Jahren wechselte er in die Blaskapelle und 2008 übernahm er dort die musikalische Leitung, nachdem er bereits 1993 und 1994 beim Blasmusikverband Hochschwarzwald eine Ausbildung zum C3-Dirigenten für Blasorchester absolviert hatte. Nach vier Jahre wechselte er zur Trachtenkapelle Öfingen und zuletzt dirigierte er bis vergangenes Jahr den Musikverein Märkt.

Posaune spielt der gelernte Maschinenbauer, der heute als Technischer Redakteur in der Schweiz arbeitet, nur noch in seiner Freizeit. Mit Beruf und Dirigentenstelle sei er voll ausgelastet. Fit hält er sich auf Radtouren durchs Markgräflerland. Gemeinsam mit seiner Ehefrau verbringt er viel Zeit mit dem Sichten von neuem Notenmaterial. „Wir hören uns gemeinsam Aufnahmen an. Ich bin für alle Musikstile offen, von klassischen Werken über Polka und Marsch bis zu Rock und Heavy Metal. Dort steigt meine Frau aber aus“, erzählt er und lacht. Akribie sei schon vor den Proben angesagt. „Ich muss gut vorbereitet sein, damit ich die Einzelstimmen alle präsent habe. Außerdem will ich ein Gesamtbild vor Augen haben, nur dann kann ich den Musikern ein Stück vermitteln.“