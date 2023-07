Kleines Wiesental-Wies Wieser Arztpraxis vor dem Aus?

Immer zwei Arztpraxen

Mit der Schließung der Hausarztpraxis in Wies gäbe es im weitläufigen Kleinen Wiesental einzig die Arztpraxis in Tegernau. Bürgermeister Gerd Schönbett sieht ebenso die Problematik, dass eine hausärztliche Versorgung mit nur einer Praxis im Gemeindegebiet besonders die ältere Bevölkerung treffen würde. „Es gab in den letzten 50 Jahren immer zwei Arztpraxen“, erklärt er. Zwar biete die Gemeinde ein Ruftaxi an, das die nicht-mobilen Menschen fahren könne. Doch Patienten der Wieser Praxis müssten zunächst einen neuen Arzt finden – und es ist nicht sicher, dass alle in der Tegernauer Praxis aufgenommen werden können.

Da man auch im Rathaus von der Einstellung der Sprechstunde und der drohenden Praxisschließung gehört hat, jedoch noch nichts „substanzielles“ wisse, versuche die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Melanie Mühlhäuser gerade der Sache nachzugehen.

Schwierige Suche

Falls es tatsächlich zur Schließung der Praxis kommt, sei es zunächst Aufgabe des Arztes, den freigewordenen Standort an die Kassenärztliche Vereinigung zu melden, woraufhin die Suche nach einem Nachfolger begonnen werden kann.

Dass die Suche gerade in einem derart ländlichen Gebiet wie dem Kleinen Wiesental schwierig sein wird, ist Schönbett bewusst. Daher möchte man sich im Falle des Falles auch im Rathaus um einen Nachfolger bemühen. Schönbett erinnert in diesem Zusammenhang an die Suche nach einem Nachfolger der Praxis in Tegernau vor vier Jahren: Damals wurde auf einer Infoveranstaltung aktiv um einen neuen Hausarzt für die Gemeinde geworben. Und nicht zuletzt hätten die Arzthelferinnen der Praxis eigens eine Anzeige geschaltet. So sei es schließlich gelungen, eine neue Ärztin zu gewinnen und die hausärztliche Versorgung durch den Praxis-Standort zu erhalten.