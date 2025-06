Kleines Wiesental Wieslet: Anne Golembek ist Frisör-Jungmeisterin des Jahres

Familie, Hof und Salon

Für Anne Golembek passt der Beruf eins zu eins zu ihrer Lebenssituation. Denn da sind auch noch die beiden Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Noch können sie von der Mutter vom Kindergarten abgeholt werden, während sie Haare schneidet, färbt, föhnt. Doch danach ist der Arbeitstag noch lange nicht vorbei. Abends steht Golembek als Jungbäuerin auch noch im Stall und melkt die Kühe. Die Kundschaft bringe viel Verständnis mit für ihre Mehrfach-Verpflichtung und sei tolerant, wenn ein Termin auch mal verschoben werden muss: „Wenn mein Mann sagt, wir häckseln morgen, werden die Termine um eine Woche verschoben.“

„Alles hat gepasst“

Allein die Flexibilität, den Meisterkurs überwiegend online am Abend durchführen zu können, ließ sich mit ihrer Doppelbeanspruchung als Mutter und landwirtschaftliche Hilfskraft vereinbaren. Im praktischen Meisterkurs habe sie dann in Lörrach noch einmal gekonnte Handgriffe dazugelernt, wie eine Einlegefrisur in Höhe und Eleganz angelegt wird. Gerne erinnert sich die Kleinwiesentälerin an ihre praktische Prüfung, trotz Aufregung, trotz Zeitdruck. Die Models hätten mitgefiebert. „Alles hat gepasst. Irgendwann hat es einfach Spaß gemacht.“ Nostalgische Schnitte, die an früher erinnern, hatte sie als Stil ausgewählt. Das kam bei den Prüfern an. Die Freude an der Sache spiegelte sich in der Note wieder: 1,9.

Jetzt steht auch rechtlich der beruflichen Selbstständigkeit nichts im Weg. Denn wer selbstständig schaffen will, braucht in Deutschland in vielen Berufszweigen den Meisterbrief. Auch wenn es im einstigen Kinderzimmer des Elternhauses ist.